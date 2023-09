Rhein Fire Düsseldorf und Stuttgart Surge spielen in der European League of Football (ELF) im deutschen Duell um den Titel.

Rhein Fire setzte sich Sonntag im Halbfinale der Play-offs dank eines starken Schlussviertels 42:23 gegen Frankfurt Galaxy durch, Stuttgart hatte am Samstag Titelverteidiger Vienna Vikings mit 40:33 ausgeschaltet.

Beide Teams erreichten in der dritten ELF-Saison erstmals das Endspiel. Düsseldorf hat bislang all seine 13 Saisonspiele gewonnen, auch Stuttgart präsentierte sich stark und kassierte nur zwei Niederlagen. Der schwäbischen Franchise waren in den ersten beiden Spielzeiten insgesamt nur zwei (!) Siege gelungen.

Das Finale steigt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben) in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, Heimstätte von Rhein Fire. Die 31.500 verfügbaren Eintrittskarten sind fast alle verkauft. In der Premierensaison der ELF hatte Frankfurt triumphiert.