Hamburg (SID) - Rückschlag für die Los Angeles Lakers, wichtiger Sieg für die Dallas Mavericks: Während die Kalifornier um Nationalspieler Dennis Schröder im Rennen um den direkten Play-off-Einzug in der NBA eine schmerzliche Niederlage verdauen müssen, machen sich die Dallas Mavericks neue Hoffnungen. Dem Team von Maximilian Kleber gelang ein 123:119-Erfolg gegen die Sacramento Kings.

Durch den Sieg, zu dem Kleber drei Punkte beitrug, ist Rang zehn in der Western Conference weiter möglich. Dieser würde die Teilnahme am sogenannten Play-in-Turnier sicherstellen und damit doch noch die Chance auf den Einzug in die Meisterrunde bieten. Diesen Umweg würden Schröder und die Lakers allzu gerne vermeiden, doch nach der 118:125-Niederlage im Stadtduell bei den Los Angeles Clippers belegen sie als Siebter ebenfalls keinen direkten Play-off-Platz. Zwei Spieltag stehen in der Liga noch an.

Überhaupt keine Sorgen müssen sich die Milwaukee Bucks machen, die sich 105:92 gegen die Chicago Bulls durchsetzten und sich damit den Topplatz der Eastern Conference sicherten. Sicher dabei ist in Isaiah Hartenstein auch ein deutscher Nationalspieler, der für die New York Knicks beim 138:129 bei den Indiana Pacers acht Punkte erzielte und den fünften Sieg in Serie feierte.