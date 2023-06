Eine Rekordkulisse mit mehr als 30.000 Fans wird zum "Spiel des Jahres" erwartet, wenn die Hamburg Sea Devils am Sonntag in der European League of Football (ELF) im Volksparkstadion gegen Rhein Fire antreten. Die bisherige Zuschauerbestmarke für die Liga (12.055) wird im dritten Jahr klar übertroffen, es könnte aber auch der Topwert für ein Footballspiel in der Hansestadt fallen.

Zum letzten Heimspiel der Sea Devils im Jahr 2007 gegen Frankfurt Galaxy in der kurz darauf eingestellten NFL Europe waren 30.528 Fans ins Fußballstadion des Hamburger SV gekommen. Diese Marke ist nach derzeitigem Stand erreichbar.

Um 16.25 Uhr (ProSieben MAXX) beginnt das Duell gegen die Düsseldorfer vom 2. ELF-Spieltag, in Hamburg steigt schon das Fieber. "Man spürt die Anspannung, die Elektrizität im Team. Wir erwarten einen guten Kampf von beiden Seiten", sagt Headcoach Charles Jones und ist sicher: "Die Fans werden hinter unserem Team stehen."

Auch ELF-Commissioner Patrick Esume freut sich "auf den kommenden Sonntag, wenn hier +30.000 Menschen den besten Sport der Welt gucken." Das schrieb der Hamburger bei Twitter. "Es wird ein spannendes, ein wichtiges Spiel für uns als Liga", hatte Esume zuvor betont. Schon 20.000 Zuschauer wären für ihn "ein Riesenerfolg", doch es werden wohl deutlich mehr kommen - maximal 57.000 Fans könnten Platz finden. Schon um 11.00 Uhr beginnt die Power Party mit Active City-Areal und Bühnenprogramm.