Die Leipzig Kings aus der European League of Football können wegen anhaltender Finanzprobleme nicht zum Spiel gegen die Prague Lions antreten.

Nächster Rückschlag für die Leipzig Kings: Der sächsische Klub aus der European League of Football (ELF) kann wegen anhaltender Finanzprobleme am Samstag nicht zum Heimspiel gegen die Prague Lions antreten, wie er am Freitag bei Instagram mitteilte. Bereits Ende Juni hatte der Verein angekündigt, dass er den Spielbetrieb wahrscheinlich einstellen müsse. Bislang sind erst fünf von 14 Saisonspielen absolviert.

Laut eigenen Angaben hätten die Kings "die ganze Woche mit verschiedenen nationalen sowie internationalen Investoren verhandelt", hieß es in dem Statement: "Wir waren einer perfekten Lösung extrem nah, die dieses Team über die Saison hinaus unterstützt hätte, mussten dann aber auf der Zielgeraden feststellen, dass wir für die Umsetzung dieser Lösung einfach mehr Zeit benötigen." Auch der Versuch, ein kurzfristiges Zwischendarlehen zu bekommen, sei gescheitert.

Die Kings sind seit Anfang 2021 ELF-Mitglied und wollen die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht aufgeben. "Die Organisation der Leipzig Kings arbeitet weiterhin fieberhaft an einer Lösung, im Sinne des Teams, unserer Partner und allen Unterstützern. Oberstes Ziel ist und bleibt ein Erhalt der Leipzig Kings in der European League of Football zu sichern und allen vertraglichen und rechtlichen Pflichten nachzukommen."