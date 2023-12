Auch dank des nächsten Touchdowns von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der Football-Profiliga NFL den nächsten Sieg gefeiert.

Auch dank des nächsten Touchdowns von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der Football-Profiliga NFL die Play-offs fest im Blick. Bei den New Orleans Saints gewannen die Lions 33:28 und sind nach dem neunten Sieg im zwölften Spiel klar auf Kurs. Zuletzt hatte sich Detroit in der Saison 2016/17 für die "postseason" qualifiziert.

Die Lions führten nach einem herausragenden ersten Viertel mit 21:0, als St. Brown den bereits dritten Touchdown Detroits erzielte, waren nicht einmal sieben Minuten gespielt. Am Ende wurde es nochmal eng, das Team von Coach Dan Campbell brachte den Sieg aber über die Zeit.

Für Ex-Meister New England Patriots und seinen langjährigen Erfolgstrainer Bill Belichick wird es dagegen immer düsterer. Beim 0:6 gegen die Los Angeles Chargers blieben die Patriots bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Punkt. Belichicks Plan, den glücklosen Quarterback Mac Jones durch Bailey Zappe zu ersetzen, blieb ohne Wirkung. Die fünfte Niederlage nacheinander und die insgesamt zehnte der Saison konnte auch der Ersatzmann nicht verhindern.