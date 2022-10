Ein Fan ist beim NFL-Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den New York Jets am Sonntag nach einem Sturz auf einer Stadion-Rolltreppe gestorben.

Köln (SID) - Ein Fan ist beim NFL-Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den New York Jets am Sonntag (Ortszeit) nach einem Sturz auf einer Stadion-Rolltreppe gestorben. Das gab die städtische Einrichtung für öffentliche Sicherheit in einer Mitteilung bekannt.

Demnach sei ein erwachsener Mann gegen 16.45 Uhr im Acrisure Stadium gestürzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurz darauf erlag der Verunglückte seinen Verletzungen. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.