Nach dem Super Bowl 50 im Jahr 2016 findet auch die 60. Auflage im Levi's Stadium der San Francisco 49ers statt. Das gab die US-Football-Profiliga NFL bekannt. Im Jahr 2026 wird beim Super Bowl LX zum zweiten Mal in der 68.500 Zuschauer fassenden Arena um den Titel gespielt.

Beim Super Bowl 50 führte Peyton Manning die Denver Broncos vor sieben Jahren zu einem 24:10 über die Carolina Panthers, danach trat der Star-Quarterback zurück. "Die Bay Area war ein unglaublicher Gastgeber für den Super Bowl 50 und wir freuen uns, den Super Bowl zurückzubringen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Der Super Bowl wird 2024 im Allegiant Stadium in Las Vegas ausgetragen, 2025 in New Orleans.