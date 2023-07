Die US-Football-Profiliga NFL greift weiter gegen illegales Glücksspiel durch und hat Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos als bereits zehnten Spieler in diesem Jahr wegen eines solchen Vergehens gesperrt. Der Defensive End soll während der abgelaufenen Saison auf NFL-Spiele gesetzt haben, dies ist gegen die Vorschriften.

Uwazurike fehlt den Broncos in der kompletten kommenden Saison. Frühestens am 24. Juli 2024 kann der 25-Jährige einen Antrag für seine Rückkehr stellen. "Unsere Organisation hat bei dieser Untersuchung uneingeschränkt kooperiert und nimmt Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Integrität des Spiels sehr ernst", teilte die Franchise in einer Erklärung mit.

Ende Juni waren Isaiah Rodgers und Rashod Berry von den Indianapolis Colts sowie Free Agent Demetrius Taylor wegen der gleichen Verfehlung gesperrt worden. Die Colts lösten daraufhin die Verträge mit Rodgers und Berry auf. In einem weiteren Fall wurde Nicholas Petit-Frere von den Tennessee Titans für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt. Der Offensive Tackle hatte auf dem Klub-Gelände auf andere Sportarten gewettet, auch das ist in der NFL verboten.

Bereits im April waren fünf NFL-Spieler wegen ähnlicher Vergehen gesperrt worden.