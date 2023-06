Die National Football League ( NFL) hat erneut Sperren wegen Verstößen gegen die Glücksspiel-Vorschriften ausgesprochen. Isaiah Rodgers (25) und Rashod Berry (26) von den Indianapolis Colts sowie Free Agent Demetrius Taylor (24) wurden für unbestimmte Zeit, mindestens aber bis Ende kommender Saison gesperrt. Die Spieler hatten im Jahr 2022 auf NFL-Partien gewettet, das ist in der Liga verboten.

Die Colts lösten im Anschluss an die Suspendierungen die Verträge mit Rodgers und Berry auf. Colts-Geschäftsführer Chris Ballard teilte in einem Statement mit, dass die "Integrität des Spiels allerhöchste Bedeutung" habe. In einem weiteren Fall wurde Nicholas Petit-Frere (23) von den Tennessee Titans für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt. Der O-Liner hatte auf dem Klub-Gelände auf andere Sportarten gewettet, auch das ist in der NFL verboten.

Bereits im April waren fünf NFL-Spieler wegen ähnlicher Vergehen gesperrt worden, darunter vier Profis von den Detroit Lions, dem Klub des deutsch-amerikanischen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown.