Köln (SID) - Der zweimalige NBA-Allstar Ja Morant ist von den Memphis Grizzlies für zwei Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga suspendiert worden. Der 23-Jährige hatte am Samstag in den Sozialen Medien ein Livevideo gestreamt, auf dem er mit nacktem Oberkörper zu sehen war. Kurzzeitig hielt er eine Pistole in die Kamera. Die NBA kündigte an, den Vorfall zu untersuchen.

Morant entschuldigte sich für sein Verhalten und löschte seine Accounts bei Instagram und Twitter. Das Video verbreitete sich dennoch rasant und ist weiterhin abrufbar. Morant verpasst die Duelle bei den Los Angeles Clippers in der Nacht zu Montag und bei den Los Angeles Lakers in der Nacht zu Mittwoch (jeweils MEZ).

"Ich übernehme die Verantwortung. Ich bitte meine Familie, Teamkollegen, Trainer, Fans, Partner, die Stadt Memphis und die komplette Grizzlies-Organisation um Verzeihung", sagte Morant: "Ich werde mir eine Auszeit nehmen und versuchen, Methoden zu lernen, wie ich mit Stress besser umgehen kann."

Morant sorgt auf dem Basketball-Court mit seiner spektakulären Spielweise für Furore und könnte aus sportlicher Sicht mehr und mehr zum Aushängeschild der Liga werden. Wären da nicht die Verfehlungen im Privatleben: Im vergangenen Juli etwa hatten US-Medien berichtet, Morant habe einen 17-Jährigen mehrfach geschlagen. Der Agent des NBA-Profis sagte, Morant habe aus Notwehr gehandelt.