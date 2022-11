Frankfurt am Main (SID) - Die Atlanta Falcons haben Football-Superstar Tom Brady bereits vor dessen Gastspiel in München unfreiwillig die Tabellenführung in der NFC South beschert. Durch das 15:25 gegen die Carolina Panthers rutschten die Falcons von der Spitze, Bradys Tampa Bay Buccaneers könnten Platz eins mit einem Erfolg am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die Seattle Seahawks festigen.

Mit einer Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen steht Atlanta nun auf Rang zwei hinter Bradys Buccaneers. Einen Platz in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NFL sichern sich nur die Division-Sieger, dazu kommen jeweils die drei bestplatzierten Teams einer Conference.