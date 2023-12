Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic auch das zweite Duell binnen drei Tagen gegen NBA-Rekordmeister Boston Celtics verloren. Nach dem 111:128 am Freitag gab es am Sonntag für das Team um die deutschen Basketball-Weltmeister ein 97:114. Beide Spiele fanden in Boston statt.

Franz Wagner erwischte keinen guten Tag und traf schwach aus dem Feld, am Ende sammelte der 22-Jährige acht Punkte. Sein älterer Bruder Moritz (26) kam von der Bank, erhielt deutlich weniger Einsatzzeit und verbuchte sechs Punkte. Deutlich wurde das Ergebnis erst im letzten Viertel.

Boston um seine Topscorer Jaylen Brown (31) und Jayson Tatum (23) feierte im TD Garden den 14. Heimsieg in Serie. Die Celtics führen die Eastern Conference mit jetzt 20 Siegen und fünf Niederlagen an, Orlando (16:9) verlor als Vierter etwas den Anschluss. Auch 36 Punkte von Paolo Banchero änderten nichts daran, dass das Spiel klar verloren ging.