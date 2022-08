Köln (SID) - Die US-Football-Profiliga NFL hat das Strafmaß für Quarterback Deshaun Watson von den Cleveland Browns verschärft. Die Sperre des 26-Jährigen wegen sexueller Belästigung zahlreicher Frauen wurde von sechs auf elf Spiele ausgedehnt, dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen Dollar. Die NFL bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Einigung zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft NFLPA.

Zwischen März 2020 und März 2021 soll sich Watson mit zahlreichen Frauen zu Massagen verabredet haben, 25 davon erhoben Anklage. Watson, damals noch in Diensten der Houston Texans, soll um sexuelle Handlungen gebeten haben.

Am 1. August war Watson von der Disziplinarbeauftragten Sue L. Robinson zunächst für sechs Spiele gesperrt worden, eine finanzielle Strafe gab es nicht. Die NFL hatte im Anschluss Einspruch eingelegt und gefordert, Watson mindestens für die gesamte nächste Spielzeit zu sperren.

"Ich bin dankbar, dass das Disziplinarverfahren abgeschlossen ist", sagte Watson, der sich laut Einigung zudem einem Behandlungsprogramm unterziehen muss, im Anschluss an die Entscheidung in einem veröffentlichten Statement. "Ich entschuldige mich noch einmal für jeglichen Ärger, den diese Situation verursacht hat."

Watson hat bei den Browns einen Fünfjahresvertrag über garantierte 230 Millionen Dollar unterschrieben. Die Saison beginnt am 9. September. Erst am zwölften Spieltag am 28. November gegen sein Ex-Team aus Houston wird Watson wohl erstmals wieder auf dem Platz stehen.