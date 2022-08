New York (SID) - Die Verantwortlichen der Buffalo Bills aus der US-Football-Liga NFL haben auf die Vergewaltigungs-Anklage gegen ihren Profi Matt Araiza reagiert und den Punter entlassen. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober mit zwei anderen Männern eine 17-Jährige bei einer Party der Sand Diego State University vergewaltigt zu haben.

Araiza, der erst im diesjährigen Draft der besten College-Spieler von den Bills ausgewählt worden war, bestreitet die Vorwürfe. "Die Fakten des Vorfalls sind nicht so, wie sie in der Anklage beschrieben werden", ließ der Profi per Mitteilung wissen.