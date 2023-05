Die US-Football-Profiliga NFL weitet ihr Deutschland-Engagement aus und veranstaltet in diesem Jahr gleich zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt.

Die US-Football-Profiliga NFL weitet ihr Deutschland-Engagement aus und veranstaltet in diesem Jahr gleich zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt. Nach der Premiere 2022 in München kommt es im Herbst zu den Duellen Kansas City Chiefs - Miami Dolphins und New England Patriots - Indianapolis Colts. Das gab die NFL am Mittwoch bekannt.

Super-Bowl-Champion Kansas City mit Superstar Patrick Mahomes tritt am 5. November im Deutsche Bank Park an, das Spiel zwischen den Patriots und den Colts geht an gleicher Stelle eine Woche später über die Bühne (12. November). Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers in München vor ausverkauftem Haus gegen die Seattle Seahawks das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden bestritten.

"Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.

Sebastian Vollmer, zweimaliger Super-Bowl-Champion mit den Patriots, freut sich auf "ein weiteres Highlight. Ich erwarte Großes", sagte der Botschafter der Franchise im SID-Gespräch. Für den 38-Jährigen gibt es einen "weiteren historischen Moment", es werde im Vergleich zu München sicher "anders, nicht schlechter oder besser".

Das Spiel in der Allianz Arena hatte für enorme Begeisterung gesorgt, für die Premiere gab es drei Millionen Ticket-Anfragen. Das Event hinterließ auch in den USA mächtig Eindruck.