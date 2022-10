Star-Quarterback Tom Brady befindet sich gut zwei Wochen vor dem NFL-Gastspiel in München weiter in der Krise.

Los Angeles (SID) - Star-Quarterback Tom Brady befindet sich gut zwei Wochen vor dem NFL-Gastspiel in München weiter in der Krise. Der 45-Jährige verlor mit den Tampa Bay Buccaneers in der US-Profiliga mit 22:27 gegen die Baltimore Ravens und kassierte erstmals seit 2002 drei Niederlagen in Serie. Von den vergangenen sechs Partien gingen fünf verloren, die Play-offs drohen schon früh außer Reichweite zu geraten.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein gutes Gefühl hat", sagte Brady: "Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, aber wir haben es uns nicht verdient. Du musst es dir verdienen. Man muss hart kämpfen und herausfinden, wie man Spiele gewinnen kann." Brady gelang ein Touchdown-Pass, insgesamt blieb seine Bilanz mit 26 von 44 Pässen für 325 Yards aber durchwachsen.

Am 13. November treffen die Buccaneers beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks.