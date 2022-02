Denise Herrmanns Sturmlauf zum Biathlon-Gold hat dem ZDF am dritten Finaltag der 24. Olympischen Winterspiele in Peking eine gute Quote beschert.

Köln (SID) - Denise Herrmanns Sturmlauf zum Biathlon-Gold hat dem ZDF am dritten Finaltag der 24. Olympischen Winterspiele in Peking eine gute Quote beschert. 3,21 Millionen Fans verfolgten am späten Montagvormittag den Triumph der Oberwiesenthalerin im 15-km-Einzelrennen. Dies bedeutete einen Marktanteil von 43,6 Prozent.

Fast identisch war die Zahl der Zuschauer und Zuschauerinnen am Nachmittag beim sportlichen Drama um die deutschen Skispringer. Das Aus durch die Disqualifikation der Olympiazweiten Katharina Althaus im Mixed-Teamwettbewerb verfolgten 3,20 Millionen Fans. Der Marktanteil im Zweiten betrug 28,7 Prozent.