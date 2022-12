Skirennläuferin Kira Weidle ist bei der ersten Weltcup-Abfahrt des Winters in die Top 10 gefahren.

Köln (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle ist bei der ersten Weltcup-Abfahrt des Winters in die Top 10 gefahren und hat einen vielversprechenden Start in die WM-Saison erwischt. Die Vizeweltmeisterin aus Starnberg belegte am Freitag im kanadischen Lake Louise den siebten Platz, Emma Aicher (Mahlstetten) wurde als zweite deutsche Aktive 31.

Der Sieg ging an die italienische Dominatorin Sofia Goggia, die in der vergangenen Saison zum dritten Mal die Gesamtwertung in der Abfahrt für sich entschieden hatte. Die Olympiasiegerin Corinne Suter aus der Schweiz lag allerdings nur vier Hundertstel hinter der 30-Jährigen, Dritte wurde ebenfalls dicht dahinter Cornelia Hütter (Österreich/+0,06 Sekunden). Weidle hatte im Ziel 0,97 Sekunden Rückstand zur Siegerin.

"Bei einem siebten Platz zum Wiedereinstieg darf man sich nicht beschweren", sagte Weidle. Sie sei aber dennoch nicht dort, "wo ich hin will". Wegen der fehlenden Sekunde zur Spitze folge nun eine genaue Video-Analyse, "damit morgen wirklich alles sitzt. Ich will nochmal mehr Risiko gehen."

Eigentlich hätte auch die gebürtige Kanadierin Roni Remme nach ihrem Wechsel zum Deutschen Skiverband ( DSV) an den Start gehen sollen, die 26-Jährige verpasst nach einem Sturz im ersten Training in Lake Louise aber die gesamte Saison. Remme erlitt einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie.

Am Samstag (20.30 Uhr MEZ) findet in Lake Louise eine weitere Abfahrt statt. Die für Freitag geplante Männer-Abfahrt in Beaver Creek/USA wurde wegen starken Windes und anhaltenden Schneefalls abgesagt.