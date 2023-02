Skirennläuferin Kira Weidle (Starnberg) hat bei der WM in Frankreich Bekanntschaft mit der Abfahrtspiste geschlossen.

Méribel (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle (Starnberg) hat bei der WM in Frankreich Bekanntschaft mit der Abfahrtspiste geschlossen. Beim ersten Trainingslauf für das Rennen am Samstag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Piste Roc de Fer in Meribel belegte die WM-Zweite von 2021 den noch wenig aussagekräftigen Rang 14.

Schnellste bei der ersten Trainingsfahrt einen Tag vor dem WM-Rennen im Super-G (Mittwoch, 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) war "Speed Queen" Sofia Goggia. Die Italienerin lag vor ihrer Teamkollegin Elena Curtoni (+0,26 Sekunden) und Ex-Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien (+0,44). Weidle hatte auf Goggia einen Rückstand von 1,24 Sekunden. Emma Aicher (Mahlstetten) belegte Rang 26 (+2,40).

Die verpflichtenden Trainingsläufe vor einem Abfahrtsrennen dienen in erster Linie dem Kennenlernen der Strecke. Auf den Wettbewerb selbst haben sie keinen direkten Einfluss.