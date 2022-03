Emma Aicher und Linus Witte haben dem Deutschen Skiverband zum Abschluss der alpinen Junioren-WM in Panorama/Kanada zwei weitere Medaillen beschert.

Köln (SID) - Emma Aicher und Linus Witte haben dem Deutschen Skiverband (DSV) zum Abschluss der alpinen Junioren-WM in Panorama/Kanada zwei weitere Medaillen beschert. Die 18-jährige Aicher (SC Mahlstetten) holte am Mittwoch im Riesenslalom bereits ihr drittes WM-Silber, nur Magdalena Egger aus Österreich war schneller (0,22 Sekunden).

Aicher war zuvor bereits Zweite in der Abfahrt und im Slalom geworden, im Super-G landete sie auf dem guten vierten Rang. Sie gilt als größtes Talent im DSV, in der Mannschaft leistete Aicher auch schon auf den großen Bühnen Beachtliches: Bei den Winterspielen in Peking war sie zuletzt Teil des deutschen Silber-Teams, bei der WM 2021 fuhr sie mit der Mannschaft zudem zu Bronze.

Witte (SC Bad Aibling) holte am Mittwoch überraschend Bronze im Slalom. Dem 20-Jährigen fehlten 1,14 Sekunden auf Sieger Alexander Steen Olsen aus Norwegen. Am vergangenen Freitag hatte Luis Vogt (20/SC Garmisch) schon WM-Bronze in der Abfahrt gewonnen.