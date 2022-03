Köln (SID) - Olympia-Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus bangt weiter um ihren Start bei der RawAir-Tour in Norwegen. Die Skispringerin wartet nach ihrer Corona-Infektion noch auf einen negativen Test, gehört aber zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV).

"Katharina wurde am Dienstag weiterhin positiv auf das COVID-Virus getestet", sagte DSV-Mannschaftsarzt Florian Porzig: "Katharina ist weiterhin fit, deshalb hat sie, einen negativen Test in den nächsten Tagen vorausgesetzt, aus medizinischer Sicht weiterhin die Option auf einen Start bei der RawAir-Tour."

Der erste Wettbewerb findet am Donnerstag in Lillehammer statt, das Event endet am Sonntag in Oslo. Neben Althaus (Oberstdorf) wurden Selina Freitag (Aue), Luisa Görlich (Lauscha), Josephine Laue (Rothenburg) und Juliane Seyfarth (Ruhla) nominiert. Seyfarth war in der Vorwoche bei der Anreise zum Weltcup in Hinzenbach/Österreich ebenfalls positiv getestet worden.