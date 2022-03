Die ARD hat eine positive Bilanz ihrer Übertragungen von den Paralympics in Peking gezogen.

Köln (SID) - Die ARD hat eine positive Bilanz ihrer Übertragungen von den Paralympics in Peking gezogen. "Es hat insgesamt alles hervorragend funktioniert, und auch das Publikum hat unseren Aufwand honoriert", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Die ARD setzte in der Berichterstattung neben den Höhepunkten im TV vor allem auf ein umfangreiches Online-Angebot.

Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte mit seinen Übertragungen an den letzten fünf Wettkampftagen im Schnitt 0,424 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Online wurden 300.000 Streaming-Views in der ARD Mediathek und bei sportschau.de gemessen.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten dazu die Berichte im Ersten ein, die im Umfeld des regulären Wintersport-Programms platziert waren. "Mit der programmlichen Einbettung in unsere Wintersport-Strecken am Wochenende ist es uns gelungen, noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer an den Parasport heranzuführen", betonte Balkausky.

Die ersten vier Wettkampftage sowie die Eröffnungsfeier hatte das ZDF übertragen.