Das deutsche Team muss beim Biathlon-Weltcup in Lenzerheide mit Sophia Schneider den nächsten Ausfall verkraften. "Bereits seit Östersund fühlt sich Sophia etwas angeschlagen und nicht zu 100 Prozent fit", sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume: "Die vorherrschenden Umstände, wie Witterung und Höhenlage in Lenzerheide, haben die Situation nun verschlechtert, sodass Sophia noch am Donnerstag abreisen wird, um sich zu Hause in Ruhe zu erholen."

Schneider solle nun die wettkampffreie Zeit über Weihnachten "zur vollkommenen Regeneration" nutzen, so Blume. In der Vorwoche hatte Franziska Preuß die Gesamtweltcup-Führung wegen einer Infektion mit COVID-19 kampflos abgeben müssen, in Lenzerheide fehlen krankheitsbedingt im deutschen Team bereits Hanna Kebinger, Anna Weidel und Roman Rees. Unter anderem kommt wegen der Ausfälle die 21-jährige Johanna Puff zu ihrem Weltcup-Debüt.

Auch international gibt es prominente Ausfälle. Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson muss als nächster Biathlon-Star coronabedingt pausieren. Er sei am Mittwochmorgen mit Erkältungssymptomen aufgewacht und infolgedessen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Gesamtweltcupzweite aus Schweden bei Instagram mit. Mit Lou Jeanmonnot fällt auch die Gesamtweltcupzweite bei den Frauen wegen COVID-19 aus.

Fast ein Dutzend der gemeldeten Teilnehmerinnen hatte zuletzt beim Weltcup in Hochfilzen wegen Krankheit kurzfristig den Start im Sprint absagen müssen. Unklar blieb, wie viele Absagen coronabedingt waren.