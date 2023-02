Eishockeystar Leon Draisaitl hat zum fünften Mal nacheinander die 30-Tore-Marke in der nordamerikanischen Profiliga NHL geknackt.

Köln (SID) - Eishockeystar Leon Draisaitl hat zum fünften Mal nacheinander die 30-Tore-Marke in der nordamerikanischen Profiliga NHL geknackt. Bei der 2:6-Niederlage der Edmonton Oilers bei Rekordmeister Montreal Canadiens sorgte der deutsche Nationalstürmer aus Köln für das zwischenzeitliche 1:3. Draisaitl steht nach 52 Einsätzen bei 79 Scorerpunkten.

Edmonton kassierte beim letzten von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen seine zweite Pleite. Trotz des Rückschlags im kanadischen Duell sind die Oilers im Westen weiter klar auf Play-off-Kurs.

Draisaitl hat seit der Saison 2018/19 immer mindestens 30 Tore in der Hauptrunde erzielt. Topwert waren seine 55 Treffer in der vergangenen Spielzeit.

Philipp Grubauer holte am Sonntag mit seinen Seattle Kraken einen 4:3-Erfolg bei den Philadelphia Flyers, der Goalie wehrte 15 Schüsse ab. Die Kraken zogen durch ihren Sieg in der Tabelle an Edmonton vorbei (beide 65 Punkte). Stürmer Nico Sturm gewann mit den abgeschlagenen San Jose Sharks (45) 4:1 bei den Washington Capitals.