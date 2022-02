Peking (SID) - Rennrodlerin Natalie Geisenberger hat Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin abgelöst. Die Miesbacherin feierte am Donnerstag mit dem Triumph in der Teamstaffel ihren insgesamt sechsten Olympiasieg und zog damit an der Eisschnellläuferin aus Berlin vorbei, die bei Winterspielen fünfmal erfolgreich war.

Auch Geisenbergers Teamkollegen Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben nach ihrem dritten olympischen Doppelsieg nacheinander sechsmal Gold auf ihrem Konto. Allerdings hat die 34-jährige Geisenberger im Gegensatz zu Wendl/Arlt noch einmal Bronze gewonnen.

Fahnenträgerin Pechstein tritt in China zum achten Mal bei Winterspielen an, hat aber keine Chance auf eine weitere Medaille.

Die ewige Rangliste der erfolgreichsten deutschen Wintersportler:

1. Natalie Geisenberger (Rodeln) 2010 - 2022 6 0 1

2. Tobias Wendl (Rodeln) 2014 - 2022 6 0 0

3. Tobias Arlt (Rodeln) 2014 - 2022 6 0 0

4. Claudia Pechstein (Eisschnelllauf) 1992 - 2006 5 2 2

5. Ricco Groß (Biathlon) 1992 - 2006 4 3 1

6. Sven Fischer (Biathlon) 1994 - 2006 4 2 2

7. Kevin Kuske (Bob) 2002 - 2018 4 2 0

8. Andre Lange (Bob) 2002 - 2010 4 1 0

9. Karin Kania-Enke (Eisschnelllauf) 1980 - 1988 3 4 1

9. Gunda Niemann-Stirnemann (Eisschnelllauf) 1992 - 1998 3 4 1