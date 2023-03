Das deutsche Biathlon-Team geht in unveränderter Besetzung in die Weltcuprennen im schwedischen Östersund.

Köln (SID) - Das deutsche Biathlon-Team geht in unveränderter Besetzung in die Weltcuprennen im schwedischen Östersund. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt gab, werden die gleichen zwölf Athletinnen und Athleten an den Start gehen, die auch in der vergangenen Woche in Nove Mesto ( Tschechien) dabei waren.

Angeführt wird das Aufgebot einmal mehr von Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll. Zuletzt war das DSV-Team in Tschechien ohne Podestplatz geblieben, auch wenn zum Teil nicht viel zur Spitze fehlte. "Wir wollen den positiven Trend aus den Einzelwettkämpfen in Nove Mesto fortsetzen und uns bei den letzten Einzeln der Saison sowie den Massenstartrennen in Szene setzen", sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

Ziel sei es zudem, die letzte Frauen-Staffel der Saison am Samstag (14.00 Uhr) zu gewinnen, um die Chance auf die kleine Kristallkugel zu nutzen. Aufgabe des Männer-Quartetts (16.30 Uhr) sei es, sich nach "dem fünften Platz bei der WM zu rehabilitieren".

Neben Herrmann-Wick starten bei den Frauen Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel. Für die Männer sind neben Doll auch Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow sowie David Zobel dabei.

Am Donnerstag beginnen die Frauen (13.15 Uhr) und die Männer (16.20 Uhr) im Einzel. Nach den beiden Staffeln stehen am Sonntag zum Abschluss noch die Massenstarts bei den Frauen (13.00 Uhr) und den Männern (16.00 Uhr/alle ZDF und Eurosport) an.