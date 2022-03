Paris (SID) - Der französische Biathlet Simon Desthieux beendet seine Karriere. Das gab der Mixed-Staffel-Olympiasieger von 2018 am Dienstag bei Twitter bekannt. "Nach zehn Jahren möchte ich etwas anderes machen", so der 30-Jährige. Mit der Staffel wurde Desthieux 2020 Weltmeister und holte in diesem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking Silber.