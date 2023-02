Titelverteidiger Emilien Jacquelin verzichtet bei den Biathlon-Weltmeisterschaften auf einen Start in der Verfolgung über 12,5 km am Sonntag.

Oberhof (SID) - Titelverteidiger Emilien Jacquelin verzichtet bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof auf einen Start in der Verfolgung über 12,5 km am Sonntag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport). "In Absprache mit dem Staff wird Emilien Jacquelin nicht in der Verfolgung starten", teilte das französische Team am Sonntagabend mit.

Jacquelin hatte 2020 und 2021 Gold in der Verfolgung gewonnen. Im Sprint am Samstag landete er nach vier Schießfehlern nur auf dem 36. Platz und hätte damit am Sonntag keine realistische Chance auf eine gute Platzierung gehabt. Für ihn geht es dann am Dienstag (14.30 Uhr) mit dem Einzel über 20 Kilometer weiter.