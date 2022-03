Die deutsche Biathletin Vanessa Hinz wird aufgrund eines positiven Coronatests das Weltcup-Finale in Oslo am legendären Holmenkollen verpassen.

München (SID) - Die deutsche Biathletin Vanessa Hinz wird aufgrund eines positiven Coronatests das Weltcup-Finale in Oslo am legendären Holmenkollen verpassen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. Aufgrund der "Kurzfristigkeit" könne ihr Startplatz zudem nicht nachbesetzt werden.

In ihrer Instagram-Story postete die 29-Jährige das Bild eines positiven Schnelltests und schrieb: "Aus is, gar is, guad is." Damit ist der Olympia-Winter für die Skijägerin aus Schliersee beendet, bei den Winterspielen in Peking hatte Hinz mit der Staffel Bronze gewonnen.

Damit werden in Norwegen nur Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich und Franziska Hildebrand für das DSV-Frauenteam an den Start gehen. Am Freitag stehen die Sprintrennen auf dem Programm, ehe der lange Winter mit den Verfolgern am Samstag und den Massenstarts am Sonntag zu Ende geht.