Genf (SID) - Deutschlands Curling-Duo hat im Mixed-Wettbewerb der Weltmeisterschaften in Genf das Halbfinale erreicht. Im Play-off setzten sich Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch mit 11:8 nach Extra-End gegen das schwedische Geschwisterpaar Isabella und Rasmus Wranaa durch. Am Freitagnachmittag (16.00 Uhr) spielt Deutschland gegen Schottland um den Einzug ins Finale am Samstag.

Schöll und Harsch haben damit weiter die Chance, Deutschlands erste WM-Medaille im Mixed-Doubles-Wettbewerb zu gewinnen. Dieser wird seit 2008 jährlich ausgetragen. Die letzte deutsche Curling-Medaille bei Weltmeisterschaften hatten die Frauen 2010 geholt. Bei dem Turnier im kanadischen Swift Current sicherte sich das Team um Skip Andrea Schöpp Gold.