Starker Auftritt des deutschen Segelteams am fünften Wettfahrttag vor Enoshima.

Tokio (SID) - Starker Auftritt des deutschen Segelteams am fünften Wettfahrttag vor Enoshima: Mit zahlreichen Topplatzierungen wahrten die Athleten in den Klassen 49er, Laser, 470er-Frauen und Nacra 17 ihre Medaillenchancen bei Olympia. Trotz einer Kenterung behaupteten Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer aus Kiel auf dem foilenden Nacra-Katamaran den dritten Platz.

Die abrupte Bremsung auf dem Positionstracker ließ nichts Gutes erahnen. Und tatsächlich war das Kat-Duo im dritten Rennen bei frischer Brise und hohen Wellen vor dem Wind spektakulär gekentert. "Boot und Mannschaft sind zum Glück heil geblieben, und wir konnten das Boot schnell wieder aufrichten", sagte Kohlhoff: "Ansonsten war es ein solider Tag ohne große Aussetzer."

Nach zwei Patzern schon unter Druck, antwortete Laser-Weltmeister Philipp Buhl (Sonthofen) mit den Tagesplätzen vier und drei. Als Siebter liegt der Sportsoldat zwei Rennen vor dem Finale am Sonntag nur noch 13 Punkte hinter den Podiumsrängen. Doppelsieger Matt Wearn (Australien) ist an der Spitze allerdings schon 33 Zähler weg.

Nach ihrer Disqualifikation vom Vortag wegen zu schwerer Trapezweste präsentierten sich die Hamburgerinnen Luise Wanser und Anastasiya Winkel im 470er mental stark (5./4). Sie hoffen bei einer Wiedereröffnung des Juryfalls auf Milde, um vom zwölften Rang weiter vorzurücken.

In ihren beiden Nachholrennen (3. und 4.) rückten die Bronzemedaillengewinner von Rio 2016, Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin/Kiel), als Fünfte wieder in Schlagdistanz zu Edelmetall. "Der Speed ist wieder da, und wir sind wieder am Start", stellten sie zufrieden fest. Die neuseeländischen Titelverteidiger Peter Burling/Blair Tuke liegen nur noch zwei Punkte voraus. Die Kielerin Svenja Weger (8./12.) verbesserte sich im Laser Radial auf den 13. Platz.