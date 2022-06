Fabian Vogel hat bei den deutschen Trampolin-Meisterschaften in Berlin seinen Titel in der olympischen Einzel-Konkurrenz erfolgreich verteidigt.

Berlin (SID) - Fabian Vogel aus Bad Kreuznach hat bei den deutschen Trampolin-Meisterschaften im Rahmen der Finals in Berlin seinen Titel in der olympischen Einzel-Konkurrenz erfolgreich verteidigt. Der 27-Jährige setzte sich in der Max-Schmeling-Halle knapp vor dem Stuttgarter Matthias Pfleiderer und Miguel Feyh aus Ranstadt durch.

Bei den Frauen entthronte Leonie Adam ihre Stuttgarter Vereinskollegin Aileen Rösler, die sich im Vorjahr den nationalen Titel gesichert hatte und diesmal Dritte wurde. Rang zwei ging an Maya Möller aus Dietzenbach.