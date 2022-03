Zum Auftakt der WM in Montpellier geht die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott am Nachmittag im Kurzprogramm der Frauen auf das Eis.

Köln (SID) - Zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Montpellier geht die sechsmalige deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen am Nachmittag im Kurzprogramm der Frauen auf das Eis. Am Abend werden die Welttitelkämpfe in Frankreich mit dem Kurzprogramm der Paare und den Berlinern Minerva Hase und Nolan Seegert fortgesetzt.

Nächste Chance für Alexander Zverev, sein bisher durchwachsenes Tennisjahr in Fahrt zu bringen: In Miami beginnt das zweite Masters-Turnier der Saison, bei dem zwei große Namen fehlen. Novak Djokovic, seit Montag wieder die Nummer eins der Welt, darf wegen seiner fehlenden Coronaimpfung nicht in die USA einreisen. Melbourne-Sieger Rafael Nadal gönnt sich nach seiner Finalniederlage in Indian Wells eine Pause. Nummer eins der Setzliste ist der Russe Daniil Medwedew.