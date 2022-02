Köln (SID) - Nach langer Leidenszeit gibt Biathlon-Hoffnung Franziska Preuß im Einzel ihr Comeback. Die 27-Jährige führt zwei Monate nach ihrem folgenschweren Treppensturz das DSV-Team an und feiert in Zhangjiakou ihr olympisches Debüt. Neben Preuß gehen ab 10.00 Uhr noch Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz, Einzel-Vizeweltmeisterin von 2020, auf die 15 km lange Strecke.

Für die deutschen Skisprung-Stars um Karl Geiger und Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus steht bei den Winterspielen in Peking die olympische Premiere des Mixed-Teams an. Eine Nation tritt mit jeweils zwei Springern und zwei Springerinnen an, Deutschland konnte sich im Mixed-Team zuletzt viermal in Folge den Weltmeistertitel sichern. Der erste Durchgang in Zhangjiakou startet um 12.45 Uhr.

Die deutschen Abfahrer gehen als Außenseiter in die erste Olympia-Entscheidung der alpinen Skirennläufer. Romed Baumann, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Vize-Weltmeister Andreas Sander, der am Samstag das letzte DSV-Startticket erhielt, hatten zuletzt im Weltcup nicht überzeugt. Das Rennen, das wegen starken Windes von Sonntag auf Montag verschoben wurde, beginnt um 5.00 Uhr. Bereits um 2.30 Uhr startet für Emma Aicher der erste Lauf im Riesenslalom der Frauen, ab 7.30 Uhr geht es um die Medaillen.