Benedikt Doll hat den deutschen Biathleten im Sprint von Lenzerheide den dritten Saisonsieg beschert. Der 33-Jährige gewann nach fehlerfreiem Schießen und starker Laufzeit mit 5,4 Sekunden vor Dominator Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und feierte nach 10 Kilometern seinen fünften Weltcupsieg der Karriere. Philipp Nawrath (1/+36,8) holte zudem als Dritter seinen dritten Podestplatz des Winters.

"Wir haben sehr, sehr gut geschossen", sagte Doll im ZDF: "Stehend habe ich mich so sicher gefühlt, dass ich wusste, es wird eine Null. Es war wirklich ein geiles Gefühl. Wir hatten auf der Strecke überragende Skier, großes Lob an die Techniker." Philipp Horn (1/+39,1) schaffte bei seiner Saison-Premiere als Vierter das bislang beste Karriereresultat, Johannes Kühn (1/+) rundete als Sechster das herausragende deutsche Mannschaftsergebnis ab.

Bö hatte sich im Liegendschießen einen Fehler geleistet und so die Tür für Doll geöffnet. Auf der Schlussrunde konnte der Schwarzwälder seinen Vorsprung von vier Sekunden sogar ausbauen. Auftaktsieger Roman Rees fehlte ebenso krankheitsbedingt wie der positiv auf Corona getestete Weltmeister Sebastian Samuelsson aus Schweden.

Am Samstag (14.40 Uhr) geht es dann auf den WM-Strecken für das Jahr 2025 in die Verfolgung, ehe am Sonntag (14.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) zum Jahresabschluss der erste Massenstart des Winters ansteht.