Köln (SID) - Eishockeystar Leon Draisaitl rechnet sich mit den Edmonton Oilers in der Profiliga NHL Chancen auf den ganz großen Wurf aus. "Dieses Jahr können wir die Mannschaft sein, die den Stanley Cup gewinnt", sagte der deutsche Nationalstürmer bei ran.de, schob aber nach: "Natürlich ist das keine einfache Aufgabe, das wissen wir auch."

Die Kanadier, im Vorjahr Play-off-Halbfinalist, müssten "nichts verändern", erklärte Draisaitl: "Manchmal trifft man auf eine Mannschaft, die ein bisschen besser spielt. Das war bei uns letzte Saison so." Damals scheiterten die Oilers mit 0:4 am späteren Champion Colorado Avalanche. Am Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben MAXX) tritt Edmonton in der laufenden Hauptrunde beim Team aus Denver an.

Insgesamt sei seine Mannschaft "etwas zu inkonstant" gewesen, sagte Draisaitl zum bisherigen Saisonverlauf. "Am Anfang der Saison haben wir nicht wirklich unser Spiel gefunden und uns schwer getan, mehrere Spiele in Folge zu gewinnen. Der letzte Monat war für uns sehr gut."