Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Para-Skisportler haben im nordischen Bereich gleich drei Gesamtweltcupsiege eingefahren. Linn Kazmaier sicherte sich mit nur 16 Jahren bei den Sehbehinderten sowohl die große Kristallkugel im Biathlon als auch im Langlauf. Anja Wicker setzte sich in der sitzenden Klasse erstmals in der Saisonwertung im Langlauf durch, zuvor hatte sie bereits dreimal den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen.

Da das deutsche Team auch bei den Weltmeisterschaften die Nationenwertung gewonnen hatte, sprach Bundestrainer Ralf Rombach von "übererfüllten Zielen" in dieser Saison. Im Gesamtweltcup fuhren zudem noch die sehbehinderten Nico Messinger und Leonie Walter jeweils im Biathlon zweite Plätze ein, auf Rang drei in der Abschlusswertung landeten Johanna Recktenwald ( Biathlon) sowie Walter im Langlauf.