Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Thomas Dreßen wird seinem Wunsch zum Trotz in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. "Es juckt mich gewaltig. Ich fühle mich bereit für eine Weltcup-Abfahrt", sagte er am Samstag am Rande des ersten von zwei Slaloms in Garmisch-Partenkirchen. Allerdings hätten ihn die Trainer in "ein paar Gesprächen" vom Gegenteil überzeugt: "Es passt von der Planung nicht rein."

Dreßen hatte in der vergangenen Woche in Italien mit seinen Teamkollegen trainiert und dabei nach eigenen Angaben im Vergleich auch schon wieder gute Zeiten gefahren. Dabei habe auch sein rechtes Knie, in dem in einem komplizierten Verfahren der Knorpel wiederhergestellt wurde, "super" mitgespielt, berichtete er. Danach sei sein Ziel gewesen, bei den Rennen im norwegischen Kvitfjell am kommenden Wochenende an den Start zu gehen.

"Natürlich schmerzt es mich, dass ich in dieser Situation nicht mehr fahren kann", sagte Dreßen. Er habe allerdings eingesehen, dass sich "die Geduld bislang ausgezahlt hat", und dies sei "der Grund, warum wir geduldig bleiben wollen". Er werde aber in der kommenden Saison "beim ersten Rennen am Start stehen, egal wo es ist".