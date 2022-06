Köln (SID) - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl droht mit den Edmonton Oilers das schnelle Aus im Play-off-Halbfinale der NHL. Der fünfmalige Meister aus Kanada verlor auch das dritte Spiel gegen die Colorado Avalanche mit 2:4 und könnte in der Best-of-seven-Serie schon in der Nacht zu Dienstag (2.00 Uhr MESZ/Sky) ausscheiden.

Draisaitl blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Scorerpunkt, nachdem er als erster Spieler in der NHL-Geschichte in sechs Play-off-Spielen nacheinander Mehrfach-Vorlagen gegeben hatte. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid brachte die Oilers im ersten Heimspiel der Serie zwar bereits nach 38 Sekunden in Führung, doch Waleri Nitschuschkin drehte das Spiel mit einem Doppelpack.

Ryan McLeod gelang für Edmonton im Schlussdrittel noch einmal der Ausgleich, aber J.T. Compher und Mikko Rantanen machten den dritten Sieg für Colorado perfekt. Bei der Avalanche schied Nazem Kadri, Matchwinner beim 4:0 im zweiten Spiel, nach einem Bandencheck von Evander Kane schon nach 66 Sekunden verletzt aus. Der Augsburger Nico Sturm kam erstmals im Halbfinale für Colorado zum Einsatz - allerdings nur für sieben Minuten.