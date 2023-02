Die deutschen Biathletinnen starten in Komplettbesetzung in ihr drittes Individualrennen bei der Heim-WM in Oberhof.

Oberhof (SID) - Die deutschen Biathletinnen starten in Komplettbesetzung in ihr drittes Individualrennen bei der Heim-WM in Oberhof. Alle sechs Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) um Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick dürfen bei der Entscheidung am Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) dabei sein.

Wie der DSV bekannt gab, gibt damit auch die bislang nicht berücksichtigte Anna Weidel ihr WM-Debüt. Neben Weidel und Herrmann-Wick, die nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung ihre dritte Medaille anpeilt, treten Sophia Schneider, Hannah Kebinger, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt an.

Aufgrund einer im vergangenen Sommer vom Weltverband IBU eingeführten Regel stehen Nationen mit einer Athletin in den Top 15 des Gesamtweltcups ohnehin fünf Plätze bei einem WM-Rennen zu. Wer darüber hinaus einen Titelverteidiger oder Olympiasieger in der jeweiligen Disziplin stellt, erhält einen weiteren Startplatz. Herrmann-Wick hatte vor einem Jahr das olympische Einzel in Peking gewonnen - deshalb steht dem DSV nun das Maximalkontingent zu.

Schneider, die mit den Plätzen sieben und fünf hervorragend in ihre ersten Weltmeisterschaften gestartet ist, hofft auf einen weiteren Coup. "Man muss sich die Strecke gut einteilen, weil das hier mit dem Birxsteig sehr anspruchsvoll ist. Dazu kommen die warmen Bedingungen. Es ist wichtig, nicht zu schnell anzugehen", sagte sie: "Ich fühle mich aktuell gut. Deshalb freue ich mich, wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird."