Skispringer Markus Eisenbichler greift bei der Raw-Air-Tour in Lillehammer nach seinem zweiten Podestplatz der Saison.

Köln (SID) - Skispringer Markus Eisenbichler greift bei der Raw-Air-Tour in Lillehammer nach seinem zweiten Podestplatz der Saison. Der sechsmalige Weltmeister flog im ersten Durchgang auf 129,0 m und liegt zur Halbzeit auf dem geteilten vierten Rang. Die Führung übernahm der Österreicher Stefan Kraft, der damit auch in der Gesamtwertung der norwegischen "Drei-Schanzen-Tournee" wieder an der Spitze liegt.

Als zweitbester DSV-Adler folgt Karl Geiger, der in der Gesamtwertung als Achter bester Deutscher ist, auf dem zehnten Rang. Auch Constantin Schmid ( Oberaudorf) und Justin Lisso ( Schmiedefeld) überzeugten auf den Rängen 13 und 14. Philipp Raimund ( Oberstdorf) schaffte es als 22. anders als Stephan Leyhe (Willingen/34.) ebenfalls in den zweiten Durchgang.

Andreas Wellinger war schon am Montag in der Qualifikation gescheitert und verpasste erstmals seit Dezember 2021 den Einzug in ein Weltcupspringen.