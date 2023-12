Das neue deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva Hase und Nikita Volodin steuert ungefährdet dem ersten DM-Titel entgegen. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin zeigten sich die frisch gekürten Grand-Prix-Sieger am Freitagabend mit der Bestleistung von 77,38 Punkten im Kurzprogramm weiter in Top-Form und dürften bei der Kür am Samstag (ab 15.40 Uhr) nicht vom ersten Platz zu verdrängen sein.

Nicht dabei waren die Titelverteidiger Annika Hocke/Robert Kunkel. Die EM-Dritten fehlten wie schon beim Grand Prix-Finale verletzungsbedingt. Dieses hatten in Peking Hase/Volodin für sich entschieden. Die Berliner, die erst seit etwas mehr als einem Jahr zusammen auf dem Eis stehen, hatten den Erfolg als erste deutsche Paarung seit den späteren Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot (2017/18) erreicht.

Wegen eines Infekts bei Hase standen beide seit dem Sieg vor einer Woche nicht mehr auf dem Eis. "Wir sind ohne Training in den Wettkampf gestartet", sagte Hase, "aber es war super schön hier zu laufen. Von der Atmosphäre her war es bisher der schönste Wettkampf."

Die nationalen Titelkämpfe im Wellblechpalast dienen zugleich als letzte Qualifikationsmöglichkeit für die EM in Kaunas/Litauen (8. bis 14. Januar). Im Eistanzen liegen die Titelverteidiger Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (70,67) in Führung. Bei den Frauen ist Kristina Isaev (47,25) vorn, bei den Männern Kai Jagoda (69,67).