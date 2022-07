Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften 2023 finden am 6./7. Januar in Oberstdorf statt.

Hamburg (SID) - Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften 2023 finden am 6./7. Januar in Oberstdorf statt. An den beiden Vortagen werden die Nachwuchsmeister ermittelt. Für die deutschen Topläufer sind die nationalen Titelkämpfe im Allgäu ein letzter Formtest vor den Europameisterschaften vom 25. bis 28. Januar im finnischen Espoo.