Hamburg (SID) - Die sechsmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott aus Oberstdorf sowie die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben für die diesjährige Grand-Prix-Serie jeweils zwei Startplätze erhalten. Die WM-Zehnte geht bei Skate America in Norwood sowie bei der Wilson Trophy in Sheffield aufs Eis, Hocke/Kunkel laufen beim Grand Prix de France in Angers sowie bei der NHK-Trophy in Sapporo.

Nur einmal an den Start gehen dürfen die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan aus Oberstdorf, sie stehen wie Schott für Skate America auf der Teilnahmeliste. Die Chemnitzer Paarläufer Letizia Roscher und Luis Schuster sind zusammen mit Schott für Sheffield gemeldet.