Peking (SID) - Kjeld Nuis hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking die dritte Eisschnelllauf-Goldmedaille für die Niederlande gewonnen. Der 32-Jährige siegte am Dienstag im 1500-m-Rennen in 1:43,21 Minuten und wiederholte seinen Erfolg von vier Jahren in Pyeongchang.

Den Oranje-Erfolg rundete Weltmeister Thomas Krol (1:43,55) mit Silber ab. Das Podium komplettierte Kim Minseok aus Südkorea (1:44,24). Ein deutscher Teilnehmer war nicht am Start.