Moskau (SID) - Alexander Gorschkow, zusammen mit seiner Ehefrau Ludmilla Pachomowa 1976 in Innsbruck erster Olympiasieger im Eistanz, ist am Donnerstag in Moskau im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies bestätigte Alexander Kogan, Generaldirektor des russischen Verbandes, der Nachrichtenagentur TASS.

Seit 2010 amtierte der sechsmalige Welt- und Europameister als Verbandspräsident. Pachomowa starb bereits 1986 im Alter von 39 Jahren an Leukämie. Das Duo verlor nur einen einzigen Wettkampf, bei den Europameisterschaften 1972 in Göteborg ging der Titel an das Ravensburger Geschwisterpaar Angelika und Erich Buck.