München (SID) - Die frühere Weltmeisterin Nicole Schmidhofer stellt ihre Skier in die Ecke. Die 34 Jahre alte Österreicherin, die 2017 in St. Moritz Gold im Super-G gewonnen hatte, wird am Donnerstag beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra ihr letztes Rennen bestreiten. Schmidhofer möchte dem Skisport in anderer Funktion erhalten bleiben.

Sie sei "nicht mehr bereit, ans Limit zu gehen", begründete die viermalige Weltcupsiegerin ihren Abschied. Schmidhofer hatte sich im Dezember 2020 alle Bänder im linken Knie gerissen. Die Verletzung habe "mehr Spuren hinterlassen als geglaubt", betonte sie.

Schmidhofer, die 2019 den Abfahrtsweltcup gewann, möchte nun ihre Ausbildung zur Reha-Trainerin abschließen. "Mit Nicole verliert der Österreichische Skiverband eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine Teamleaderin und eine Frau, die auch für ihren Blick über den Tellerrand hinaus bekannt ist", sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.