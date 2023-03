Köln (SID) - Der dreimalige Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel beendet seine Karriere. "Es ist jetzt ein schöner Moment, um abzutreten", sagte der 34-Jährige aus Geyer der FAZ (Freitagausgabe). Frenzel, bis zur abgelaufenen WM Rekordweltmeister, hört nach 17 Jahren im Weltcup auf.

Vor eineinhalb Wochen hatte Frenzel in Planica durch Silber mit der Staffel seine 18. WM-Medaille geholt – mehr hat kein anderer. "Diese Medaille", so Frenzel, "war mein letztes sportliches Ziel. In Planica hat sich für mich der Kreis geschlossen. Es hat zum Schluss alles noch mal gepasst. Jetzt ist es gut. Ich brauche nicht noch mehr Bestätigung."

2007 war Frenzel erstmals im Weltcup gestartet, er wurde zweimal Olympiasieger im Einzel (2014 und 2018) und einmal mit dem Team (2018). Er holte siebenmal WM-Gold, fünf Weltcup-Gesamtsiege nacheinander (2013 bis 2017) und gewann 54 Weltcup-Rennen. Als Rekordweltmeister löste ihn in Planica Jarl Magnus Riiber (Norwegen/8) ab.

Zuletzt hatte bereits Hermann Weinbuch nach dem letzten WM-Rennen bestätigt, dass er nach 27 Jahren als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer aufhört.