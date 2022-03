Das Paralympics-Team der Ukraine hat mit einer emotionalen Schweigeminute an die gefallenen Landsleute in der Heimat gedacht.

Peking (SID) - Das Paralympics-Team der Ukraine hat mit einer emotionalen Schweigeminute an die gefallenen Landsleute in der Heimat gedacht. Dazu hielten die rund 30 Athleten und Teammitglieder am Donnerstag ein Banner mit der Aufschrift "Frieden für alle" und ihre Fäuste hoch, viele von ihnen weinten. Die Sportlerinnen trugen Sonnenblumenkränze und Bänder in den blau-gelben Nationalfarben in ihren Haaren.

"Sie bombardieren unsere Kinder und Frauen, ich kann es nicht glauben", sagte Grigori Wowtschinski, der im Biathlon-Sprint die Goldmedaille gewonnen hatte, mit zittriger Stimme: "Das muss sofort gestoppt werden." Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits 2,2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen sind, fast 1500 Zivilisten wurden verletzt oder getötet.

Für Cheftrainer Andrij Nesterenko, der wie sieben weitere Teammitglieder aus dem schwer bombardierten Charkiw stammt, sei es unmöglich, nach Hause zurückzukehren. Ein Großteil der Stadt sei zerstört worden, darunter auch Schulen und Krankenhäuser. "Ich denke, dass die russischen Soldaten und die Armee keine Menschen sind - sie sind Tiere", sagte er.

Die Mannschaft versammelte sich vor den 46 Fahnen der Teilnehmernationen der Winterspiele im paralympischen Dorf. Nach etwas mehr als der Hälfte der Entscheidungen holte die Ukraine 19 Medaillen, darunter sechs goldene. Damit liegt das arg gebeutelte Land im Medaillenspiegel auf Rang drei.