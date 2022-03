Skispringer Karl Geiger peilt im ersten Wettkampf der norwegischen Raw-Air-Serie einen Podestplatz an.

Köln (SID) - Skispringer Karl Geiger peilt im ersten Wettkampf der norwegischen Raw-Air-Serie einen Podestplatz an. Der Olympia-Dritte sprang beim Weltcup in Lillehammer im ersten Durchgang auf 135,0 m und liegt zur Halbzeit auf dem dritten Rang. Die Führung übernahm der Japaner Ryoyu Kobayashi mit einem Flug auf 136,0 m vor Stefan Kraft aus Österreich.

Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler flog auf 129,5 m und liegt als zweitbester DSV-Adler auf dem neunten Rang. Constantin Schmid (14.), Ex-Weltmeister Severin Freund (18.) und Stephan Leyhe (30.) schafften es ebenfalls in den zweiten Durchgang. Der in den Weltcup zurückgekehrte Andreas Wellinger schied auf dem Lysgardsbakken als 41. dagegen aus.

Bei der fünftägigen Raw-Air-Serie zählen bis Sonntag alle sechs Wettkampfsprünge, aber auch die drei Flüge aus der Qualifikation für die Gesamtwertung. Das Finale findet am Sonntag am Holmenkollen in Oslo statt.